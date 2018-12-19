GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!
Bina Açma ve Hırsızlık
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18.12.2018 tarihinde, 02:30-05:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da T.Ç.(E-21), Şuayip DOĞAN’a ait binanın kilitli kapısını hasar yapmaksızın açarak içeriye girmiş ve içerisinde bulunan bir adet ağaç kesme motorunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Gazimağusa, bina açma, hırsızlık
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