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GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

Bina Açma ve Hırsızlık

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18.12.2018 tarihinde, 02:30-05:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da T.Ç.(E-21), Şuayip DOĞAN’a ait binanın kilitli kapısını hasar yapmaksızın açarak içeriye girmiş ve içerisinde bulunan bir adet ağaç kesme motorunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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