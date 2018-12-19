GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK!

18.12.2018 tarihinde, 02:30-05:30 saatleri arasında, Gazimağusa’da T.Ç.(E-21), Şuayip DOĞAN’a ait binanın kilitli kapısını hasar yapmaksızın açarak içeriye girmiş ve içerisinde bulunan bir adet ağaç kesme motorunu çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.