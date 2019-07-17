GAZİMAĞUSA’DA KASTİ HASAR
2 tutuklu!
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Gazimağusa’da Gündoğdu Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde park halindeki, Ahmet Selek’e ait aracın sürücü koltuğu yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S. A. (E-24) ve M. Ü.(E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Ahmet Selek, araç, kasti hasar
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