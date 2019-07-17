GAZİMAĞUSA’DA KASTİ HASAR

Gazimağusa’da Gündoğdu Sokak’ta faaliyet gösteren bir iş yeri önünde park halindeki, Ahmet Selek’e ait aracın sürücü koltuğu yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S. A. (E-24) ve M. Ü.(E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.



