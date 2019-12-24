GAZİMAĞUSA'DA KAZA!

MHA'da yer alan habere göre; Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesinde dikkatsiz sürüş yine kazaya sebep oldu.

Gazimağusa'da İsmet İnönü Bulvarı Salamis Caddesinde bu akşam saat 19.30 sıralarında Merkez kafeterya karşısında ki tali yoldan anayola dikkatsizce giren MM 639 plakalı araç anayolda seyir halinde bulunan GC 370 plakalı salon araca çarptı. Kaza ucuz atlatılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.