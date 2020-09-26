Gazimağusa’da pulya avlayan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Gaizmağusa’da dün 19 adet pulya avlayan Y.B. (E-68) hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün saat 04:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Meysan Bölgesinde Y.B. (E-68)’nin ağ kurarak, avlanması yasak olan 19 adet pulya kuşunu kanunsuz olarak avladığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BRTK