Gazimağusa’da sandıkların 114’ü sayıldı
Gazimağusa’da sandıkların 114’ü sayıldı
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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Gazimağusa ilçesinde 196 sandıktan 114’ü sayıldı.
Gazimağusa’da YSK’nın 114 sandığa göre açıkladığı kesin olmayan sonuçlar şöyle:
Toplam seçmen: 51149
Toplam sandık:196
Açılan sandık: 114
Oy kullanan seçmen sayısı: 17165
Geçerli oy: 677,283
UBP: 551,764 oy – % 40.28
CTP: 426,298 oy -%31,12
DP: 109,528 oy -%8.00
TKP: 21,612 oy -% 1.58
Bağımsızlık Yolu: 24,374 oy- % 1.78
YDP: 94,582 oy % 6.91
HP: 86,128 oy- %6,29
TDP: 55,116 oy -%4,02
BRTK
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