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Gazimağusa’da sandıkların 114’ü sayıldı

Gazimağusa’da sandıkların 114’ü sayıldı

Gazimağusa’da sandıkların 114’ü sayıldı

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Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde Gazimağusa ilçesinde 196 sandıktan 114’ü sayıldı.

Gazimağusa’da YSK’nın 114 sandığa göre açıkladığı kesin olmayan sonuçlar şöyle:

Toplam seçmen: 51149

Toplam sandık:196

Açılan sandık: 114

Oy kullanan seçmen sayısı: 17165

Geçerli oy: 677,283

UBP: 551,764 oy – % 40.28

CTP: 426,298 oy -%31,12

DP: 109,528 oy -%8.00

TKP: 21,612 oy -% 1.58

Bağımsızlık Yolu: 24,374 oy-  % 1.78

YDP: 94,582 oy % 6.91

HP: 86,128 oy- %6,29

TDP: 55,116 oy -%4,02

BRTK

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