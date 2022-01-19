Gazimağusa’da tarihi eser kaçakçılığı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Y.E.D.(E-32)’nin ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda eski eser nitelikli; bir adet kilden mamul testi ile bir adet tunçtan mamul heykel bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.