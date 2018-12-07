GAZİMAĞUSA'DA TELEFON VE ADSL HİZMETLERİ ETKİLENECEK
Gazimağusa’da telefon ve ADSL hizmetleri etkilenecek
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Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa’da Baykal ve Terminal bölgelerinde yapılacak çalışmalardan dolayı telefon ve ADSL hizmetlerinin etkileneceğini bildirdi.
Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Saha Dolabı 16’nın değişimi için yapılacak çalışmaların, yarın ve Pazar günü saat 08:00’den itibaren gerçekleştirileceği ifade edildi.
Etiketler : Telekomünikasyon Dairesi, Gazimağusa, çalışma
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