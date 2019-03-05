GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU!

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan T.Ç. (K-22) ve M.Ö. (E-37) tutuklandı.



