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GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU!

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU!

4 kişi tutuklandı!

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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından dün K.Ş.’nin (K-62) evinde yapılan aramada 60 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve U.Ö.’nün (E-30) aracında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan T.Ç. (K-22) ve M.Ö. (E-37) tutuklandı.

 

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