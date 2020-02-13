GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU!

2. 12.02.2020 tarihinde, 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da, E.J.R.I.(E-25)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, toplam 14,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir adet hassas terazi ve kullanılmış foil kağıdı rulosu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve arama esnasında söz konusu ikametgahta bulunan K.M.O.(E-26), N.R.S.O.(E-24) ve A.A.(E-22) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.