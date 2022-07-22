Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu
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Gazimağusa’da, dün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, M.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O. (E-26) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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