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Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da uyuşturucu

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Gazimağusa’da, dün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında, M.A.’nın (E-21) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.O. (E-26) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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