GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, 22 dönüm arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra, 25 adet çam ağacı, 3 adet hurma ağacı, 150 metre uzunluğunda sulama hortumu, 150 metre uzunluğunda damlama hortumu ve 2 adet iki inç mandallı bahçe hortumu yanarak zarar gördü. Yangını İtfaiye söndürdü.

BRT/TAK