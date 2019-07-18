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GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

GAZİMAĞUSA’DA YANGIN

Yangın!

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Dün öğle saatlerinde Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti bölgesinde henüz tespit edilemeyen nedenle çıkan yangında, 22 dönüm arazi içerisindeki kuru otların yanı sıra, 25 adet çam ağacı, 3 adet hurma ağacı, 150 metre uzunluğunda sulama hortumu, 150 metre uzunluğunda damlama hortumu ve 2 adet iki inç mandallı bahçe hortumu yanarak zarar gördü. Yangını İtfaiye söndürdü.

BRT/TAK

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