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GAZİMAĞUSA'DA YANGIN!

GAZİMAĞUSA'DA YANGIN!

Yangın!

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16.01.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mehmet Ali Gümüş Sokak 2/B adresinde kime ait olduğu tespit edilemeyen boş binada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangının konu binanın bitişiğinde bulunan Hasan Onur YAĞCI’ya ait ikametgaha sıçraması sonucu her iki binanın asma tavanları yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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