Gazimağusa’da yangın

Gazimağusa’da, bu sabah Karakol bölgesinde bulunan bir apartman dairesinin balkonunda meydana gelen yangın sonucu, 10 adet ahşap çıta, 2 adet çamaşır kurutma teli, 4 çift ayakkabı, oyuncak yol kaykayı ve halı yandı.

Yangında, 5 adet kamera tripot ayağı ise ısıdan zarar görürken, balkonun kapı camları ise ısıdan kırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.