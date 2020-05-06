Gazimağusa’da Yangın, 76 Yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

76 yaşında Zehra Molding, bu sabah Gazimağusa’daki evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının sebebinin henüz tespit edilemediği açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Zehra Molding’in Gazimağusa’da, Akgöl Sokak’taki evinde bu sabah 07.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Zehra Molding’in hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

BRT