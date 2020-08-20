Gazimağusa’da zeytin hasat tarihleri belirlendi

Gazimağusa ilçesinde 2020 yılı gemlik zeytini hasadına başlama tarihi 7 Eylül Pazartesi olarak belirlendi.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yerli zeytin hasadına başlama tarihi ise 21 Eylül Pazartesi olarak tespit edildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayacak kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.