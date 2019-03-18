GAZİVEREN VE ÇAMLIKÖY ŞEHİTLERİ ANILACAK

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, 19 Mart Gaziveren ve Çamlıköy Direşinin 55’nci Yıldönümü ile Gaziveren ve Çamlıköy Şehitlerinin Anma Günü vesilesiyle bildiri yayımladı.

Benan bildiride, 55 Yıl önce Gaziveren ve Çamlıköy’de ortaya konan savunma ile Kıbrıs Türk Toplumunun bu topraklar üzerinde insanlığa layık bir hayat düzeyine erişmek azmini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Benan, “Bağımsızlık ve egemenliğinden geri adım atmamakla kararlı olduğunu göstermiştir” dedi.

Gaziveren ve Çamlıköy Şehitleri ve Direnişi için yarın Gaziveren’de Şehitler Anıtında tören düzenlenecek.Tören saat 09:00’da başlayacak.