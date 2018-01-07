Gaziveren’de UFO heyecanı

Güren TİLKİ

Gaziveren’de geçtiğimiz perşembe günü “UFO” heyecanı yaşandı. Afrodit Sahil Sitesi yakınlarında gökyüzünde bir anda beliren ve net şekilde görülen UFO’ya benzer bir nesne, görenleri hayrete düşürdü…

Gökyüzünde görülen nesnenin, açık mavi renkte olduğu belirtildi. Vatandaşlar, gökyüzündeki nesneyi UFO olarak tanımladı ve renginin mavi olmasının nedeninin de saçtığı ışıklardan kaynaklandığını iddia etti. Öte yandan, bir gök bilimcinin kendi sitesinde paylaştığı UFO fotoğrafı ile Gaziveren’de görülen nesnenin benzerlik göstermesi, “Bu gerçek olabilir mi?” sorusunu akla getirdi.

Bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne olarak tarif edilen “UFO”, bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan biri... Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılıyor. Ülkemizde de birkaç kez görüldüğü iddiasıyla bazı dönemlerde “UFO” küçük heyecanlar yaşanmıştı…

Kıbrıs