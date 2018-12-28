Gebe kalmak isteyenler dikkat!

Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek Uzmanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, gebe kalma şansını artıran önerilerde bulundu.

Herhangi bir genel sağlık problemi olmayan çiftlerin gebe kalma şansının daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler gebe kalmanızı kolaylaştırabilir ve sağlık bir gebeliğe başlangıç için fayda sağlar. Diabet (şeker hastalığı), aşırı kilo (obesite), astım gibi bazı rahatsızlıklar gebe kalmanızı etkileyebilir. Düzenli olarak korunmasız ilişkisi olan çiftlerin % 84’ü bir yıl içinde gebe kalacaktır. Gebe kalamayanların yarısıda ikinci yıl içinde gebe kalabilecektir” dedi.

Diyet ve egzersiz

Aşırı şişmanlık veya zayıflığın gebe kalma şansını etkileyebileceğini kaydeden Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Çok fazla veya çok az olan vücut yağı adet düzenini etkileyerek gebe kalma üzerinde olumsuz etki yapabilir. Eğer vücut kütle endeksiniz (BMI) 20-25 arasında ise sağlıklı kilodasınız. Vücut kütle endeksi 30 dan fazla 19 dan az olanların gebe kalmada problemleri olacaktır. Eğer erkek eşinde vücut kütle endeksi 30 üzerinde ise onunda fertilitesi normalden azdır. Eğer gebe kalmak istiyorsanız ya da gebeyseniz alkol içmeyi bırakmanız gerekir. Alkol aynı zamanda erkek eşin sperm değerlerini de olumsuz etkiler.

Sigara içimi pasif içicilik dahil doğurganlığınızı azaltır. Sigara ayrıca sperm değerleri üzerindede olumsuz etkiye sahiptir. Kafein tüketimi ( kahve, çay , cola) ile doğurganlık arasında açık bir ilişki tespit edilmemiştir. Ezbere hekime sormadan ilaç kullanılmaması önemlidir, belki kullanıdığınız bazı ilaçlar doğurganlığı azaltabilecektir.” diye konuştu.

Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Ovulasyon (yumurtlama) zamanı cinsel ilişki en yüksek gebe kalma şansı sağlar. Bu genellikle son adetinizin birinci gününden itibaren saydığınızda 14. gün civarında olacaktır. Yumurta salındıktan sonra 12-24 saat canlı kalabilmektedir. Bu zaman dilimi içinde sperm yumurtayı bularak döllemesi gerekmektedir. Aksi halde o ay gebelik olmayacaktır. Sperm kadın döl yollarında 7 güne kadar canlı kalabilmektedir. Başarı için en yüksek şans, ay boyunca 2-3 günde bir ilişkide bulunmaktır.

Komplikasyonlar ve yardım alma

Bir yıldan fazla korunmasız ilişkiye rağmen gebelik olmadıysa mutlaka konuyla ilgili uzman hekime başvurun. Bilinen bir rahatsızlığınız, adetler düzensiz, ailede erken menopoz hikayesi, geçirdiğiniz karın ameliyatı, yumurtalık kistiniz, erkek eşde inmemiş testis hikayesi vs varsa yaşınız, 35 üzerinde ise beklemeden hekim görüşü almanız önemlidir.”