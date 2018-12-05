Gebeliğin ilk 3 ayında bebeğe zarar verebilir!

Annelik; bebeğini kucağına aldığında değil, anne olmaya karar verdiğinde başlar. Bir kadının hamile olduğunda gösterdiği özveri ve koruma içgüdüsü tam da bu yüzdendir. Normal şartlarda hafif sayılabilecek bir hastalığın bile hamilelik döneminde anne adayları tarafından endişeyle karşılanması bu açıdan doğal bir tepkidir.Tıpkı soğuk algınlığı, nezle veya gripte olduğu gibi… Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali İhsan Yalçınoğlu, hassasiyeti yüksek olan hamilelik döneminde gribin etkilerini ve izlenmesi gereken yol haritalarını anlatıyor.

HAMİLELİKTE GRİP TEHLİKELİ OLABİLİR

Grip; influenza virüsünün sebep olduğu, hızlı başlayan ateş, halsizlik, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle hapşırık ve öksürük ile yayılır. Bir hafta içinde kendiliğinden geçse de özellikle risk grubu olan kişilerde ölümcül sonuçlar yaratabilir. Hamileyken çoğu anne adayının gripten sakınmasının bir nedeni de budur. Bağışıklık sistemiyle alakalı olan bir hastalığın bu kadar hassas bir dönemde yaşanması çeşitli riskleri beraberinde getirebilir. Risk grubunda yer alan hamilelerin sadece bağışıklık sisteminde değil aynı zamanda dolaşım ve solunum sisteminde yaşanabilecek komplikasyonlar hem anne adayına hem de bebeğe zarar verebilir. Bu sebeple hamileyken gribi hafife almamak çok önemlidir.

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Yüksek ateş (38 derece ve üstü)

• Kuru öksürük,

• Boğaz ağrısı,

• Yutkunmakta zorlanma,

• Halsizlik ve yorgunluk,

• Kas ve eklem ağrıları,

• Burun akıntısı,

• Hapşırma,

• Nefes almada zorluk çekme,

• Baş ağrısı

• Bazı dönemlerde baş dönmesi ve kusma.

HAMİLELİKTE YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!

Gebeliğin ilk 3 ayında grip sebebiyle yaşanacak enfeksiyonlar ve yüksek ateş bebeğe zarar verebilir ve hatta sakat kalmasına yol açabilir. Gebeliğin son haftalarında görülen yüksek ateş ise doğum sancılarının başlamasına neden olabilir. Ancak yaygın bir inanış olan grip sebebiyle öksürüp hapşırma düşüğe sebep olur düşüncesi tamamen yanlıştır.

HAMİLELER NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURMALI?

Ateşiniz 38 derecenin üstüne çıktıysa, Nefes darlığıyla göğüs ağrısı olursa,

Kulakta şiddetli bir ağrı ve akıntı varsa,

Ciltte döküntü ve kızarıklıklar ortaya çıktıysa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Hamileyken gripten korunmak mümkün mü?

Gribe sebep olan virüsten uzak durmak korunmanın ilk adımıdır. Bu noktada virüsün yaygın olarak bulanabileceği kapalı alanlardan, toplu ortamlardan, kamu alanlarından uzak durulmalıdır. Toplu taşıma araçları gibi virüsün kolayca bulaşabileceği alanlarda anne adayının maske takması etkili bir önlem olacaktır. Grip salgınlarının olduğu dönemde tokalaşmamak da gripten korunmak için iyi bir yoldur.

HAMİLEYKEN GRİP AŞISI YAPTIRILIR MI?

Grip aşısı canlı virüs içermediğinden hamilelikte kullanılmasının bir sakıncası yoktur. Ancak hamilelik döneminde ilaç kullanmak gibi aşı olmakta da doktor kontrolünde yaptırılması gerekir. Doktordan onay alan anne adayının zamanlaması çok önemlidir. İlk üç bebeğin gelişimi ve düşük yapma riski bakımından önemli bir süreçtir. Bu sebeple grip aşısı yaptıracak annenin hamileliğinin ilk 3 ayını tamamladıktan sonra aşı yaptırması en doğru yoldur.

ANNE ADAYI HAMİLEYKEN GRİP OLURSA…

Her türlü önleme rağmen anne adayları hamileyken grip olabilir. Bu durumda ilk belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte doktora başvurmalıdır. Doktor semptomları hafifletmek için ilaçlar verebilir. İlaçların yanı sıra kişisel önlemlerde gribin etkilerini azaltabilir.

Bunlar;

• Bol bol sıvı almalı,

• Doğru ve iyi beslenmeli,

• C vitamini takviyesi almalı,

• Uyku düzenine dikkat etmeli,

• Yaşanılan ortamın iyi havalandırılması ve yeterince sıcak olmasına özen gösterilmelidir.

