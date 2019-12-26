Gebelik süresince özellikle ilk aylarda başlayan mide bulantısı gebe kadınların %80'i etkileyen önemli sorunlardan biridir. Bulantı ve kusma gebeliğin ilk belirtilerinden biri olabilir ve genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar. Mide bulantısı kesinlikle rahatsız edici bir duygu olsa da, iyi haber ise size veya bebeğinize zararlı olmadığı ve genellikle sağlıklı bir hamileliğin göstergesi olarak algılandığıdır. Peki, gebelikte bulantı ne zaman, nasıl geçer?

Hormon düzeyleri, çoğul gebelik, ilk hamilelik, ağır kokular, stres, vitamin ve mineral eksikliği, hareketsizlik, yağlı yiyecekler gibi nedenlerle görülen hamilelikte mide bulantısı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik… Gebelikte bulantı ne zaman, nasıl geçer? İşte cevapları…

GEBELİKTE MİDE BULANTISI NE ZAMAN GEÇER?

Gebelikte bulantı ve kusma, genellikle sabah bulantısı olarak bilinen, erken gebelikte çok yaygındır. Günün veya gecenin herhangi bir saatinde sizi etkileyebilir ve bazı kadınlar gün boyu hasta hisseder. Bulantı ve kusma gebeliğin ilk belirtilerinden biri olabilir ve genellikle gebeliğin 6. haftasında başlar. Günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir ve çoğu kadın için gebeliğin 12. haftasından sonra sona erer.

Sabah bulantısı size veya bebeğinize zararlı değildir, ancak aşırı kusma, dehidrasyon (susuzluk) ve yetersiz beslenme sonucunda gebelik hastalığı olarak bilinen hiperemezis gravidaruma sahip olabilirsiniz.

Hiperemezis gravidarum, olası besin eksikliği ve elektrolit dengesizlikleri nedeniyle ciddi ve tedavi edilmezse size ve bebeğinize zarar verebilecek bir durumdur.

Bazen idrar yolu enfeksiyonları (İYE) da bulantı ve kusmaya neden olabilir. Bir İYE genellikle mesaneyi etkiler, ancak böbreklere yayılabilir.

GEBELİKTE MİDE BULANTISI NEDENLERİ

– Hormon düzeyi

– Hassaslık

– Yorgunluk

– Çoğul gebelik

– İlk hamilelik

– Ağır kokular

– Stres

– Vitamin ve mineral eksikliği

– Yağlı yiyecekler

– Hareket eksikliği

– Fazla şekerli yiyecekler

GEBELİKTE MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Hamile olan kadınların mide bulantıları ile baş etmek için yapabileceği bazı önemli ipuçları mevcuttur.

Bunlar:

– Sık sık küçük öğünler yiyin

– Susuz kalmamak için gün boyunca bol bol su için

– Suyu yemek arasında değil de yemeklerden on beş dakika önce veya yemekten bir saat sonra için

– Yatmadan önce kuru ekmek veya sade bisküvi gibi bir şeyler yiyin

– Fazla şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak durun. Daha hafif ve vitamini bol besinler tüketin

– Sabah kalktıktan hemen sonra mide asidini azaltıcı etkisi olan besinler (kraker, kuruyemiş gibi) tüketin

– Midenizi bulandıracak ağır parfüm, sigara gibi kokulardan uzak durun.

– Bir başkasından sizin için yemek yapmasını isteyin; Koku sizi rahatsız ediyorsa bulunduğunuz yeri havalandırın

– Gün boyunca bol bol dinlenin ve kestirin

– Sıcak yerlerden kaçının; sıcak hissetmek mide bulantısını arttırır.

– Zencefili yemeklerinizde kullanabilir veya çayını içebilirsiniz. Mide bulantısına evde doğal bir ilaç olan zencefil mide bulantınızı geçirecektir

– Bolca dinlenin (yorgunluk bulantıyı daha da kötüleştirebilir)

– Egzersiz yapın