Gebelikte mide ekşimesine ne iyi gelir?

Mide ekşimesi gebe kadınların sıklıkla şikayet ettiği bir durumdur. Hatta halk arasında bebeğin çok fazla saçlı olmasıyla ilişkilendirilir. Uzmanlar göre gebelikte mide ekşimesinin bebeğin saçı ile hiçbir alakası yoktur. Gebelikte ilaç alımı sınırlı olduğu için mide ekşimeleri de beslenme ile tedavi edilmeye çalışılır. İşte gebelikte mide ekşimesine iyileştirmek için pratik öneriler...

Bebeğin günden güne gelişimi mide yanmalarını tetiklemektedir. Bebeğin mideye yaptığı baskı ve hormonel değişiklikler ne yazık ki mide yanmasının oluşmasını sağlamaktadır. Mide yanma mideden genize uzanan yakıcı bir rahatsızlık hissi verir. Her gebenin doğum hikayesi birbirinden farklıdır. Bazı gebelerde mide yanması şikayeti görülmezken bazı annelerde özellikle son günlerde mide yanmaları artmaktadır. Gebelikte bir takım hormonlar salgılanır. Bu hormonlardan biri olan Progesteron hormonu sindirimi yavaşlatarak besin maddelerinin kana karışmasını aynı zamanda midenin boşalımını geciktirir.

MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR?

Hamilelik süresinde kaslarda bir takım yavaşlamalar başlamaktadır. Özellikle mide kapakçığı adı verilen kasta zayıflamaya neden olur. Kaslarda yavaşlama artış gösterir ve bu kasların yavaşlığı ile asitler mide borusuna salınarak midede yanmalar başlar. Mide yanması sorununuz var ise buna karşı bir takım önlemler alarak bu probleminizi en aza indirebilirsiniz. Bunun için bu dönemde yapmanız gereken en önemli detay yediklerinize dikkat etmek olacaktır. Asit özelliği yüksek yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı mümkünse çok yağlı yiyecekler tüketilmemelidir. İçeceğiniz bir bardak ılık süt ve lifli gıdalar mide yanmanızı büyük ölçüde rahatlamaya yarayacaktır. Bol bol su içmek ve açık havada günde en az iki saat yürüyüş yapmak mide yanması şikayetinizi büyük ölçüde azaltacaktır.

GEBELİKTE MİDE EKŞİMENİZİ TETİKLEYEN GIDALAR

Gebe anneler aşerme durumu ile karşı karşıya kaldığında bazı yiyeceklere hayır diyemeyeceklerdir. Bu durum da mide yanması gibi şikayetler var ise asitli mide ağrılarını tetikleyici yiyecekleri en aza indirebiliriz. Gebelikte sağlık yiyecekler tüketmek hem bebeğin sağlığı hem kendi sağlığınız açısından son derece önemlidir. Gebelik döneminde aşırı kafein tüketmek, sigara kullanmak bebeğinizi sağlığını büyük ölçüde riske atmanıza neden olacaktır. Büyük olasılıkla hamilelik dönemi sona erdiğinde mide ekşime şikayetleriniz de sona erecektir. İşte mide ekşimesine sebep olan besiler…

-Portakal

-Greyfurt

-Yaprak sarma

-Acılı turşular

-Baharatlar

-Ketçap ve mayonez

-Kızarmış patates

– Çikolata ve atıştırmalık hazır gıdalar