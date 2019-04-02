Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile nikâh masasına oturmuştu. Baba olmak için gün sayan Sayışman, önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tolgahan Sayışman 'Çocuğa sosyal medya hesabı açmak için geç kaldık' dedi.

"Çocuğu bekliyoruz. Sürecin sonuna yaklaştık. Eşimin doğum sancıları başladı. Önümüzdeki haftadan sonra tetikteyiz. Hamilelik dönemi, benim için keyifli oldu diyebilirim."

"Zor tarafı Almeda için geçti. Ama o da korktuğumuz kadar zor bir hamilelik süreci geçirmedi çok şükür. Çocuk büyüdü, karnı belirginleşti. Almeda için en keyifli tarafı aşermeydi."

"İnternetten çocuğa dair şeylere bir bakındım. Babama da danıştım. Genel bir bilgiye sahip oldum. Yaşayıp, göreceğiz. Oğlumuza sosyal medya hesabı açmak aklımıza gelmedi. Sonrasında Almeda baktı bizimkinin adına hesaplar alınmış. Geç kaldık."