Gece artıp 24 içinde kaybolan kaşıntı hangi hastalığın belirtisi?

Kaşıntı ve kaşıntı sonrası ortaya çıkan kabarcıklar ürtiker yani kurdeşen hastalığının hastalığının habercisi olabiliyor! Bir cilt hastalığı olan ve kronik hale geldiğinde kişiyi oldukça zorlayan ürtikerin en sık rastlanan belirtileri; dudaklar, göz çevresi ve genital bölge dâhil olmak üzere vücudun her yerinde kırmızı renkte kabarcıkların görülmesi. Ürtiker şikayetlerinin arttığı zaman dilimi ise gece saatleri oluyor. Ürtiker nedir, neden olur? Kronik ürtiker tedavi edilebilir mi? Ürtiker ile anjioödem arasındaki fark nedir? Anjioödem ne zaman geçer? Ürtiker bulaşıcı bir hastalık mıdır? Ürtiker tedavi edilmezse ne olur? Bu soruların cevabını Dermatoloji Uzmanı Prof.Dr. Özlem Su Küçük verdi