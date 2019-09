Gece görüşünü güçlendirmek için birebir!

Terenin faydaları nelerdir? Terenin vücuda yararları…

Tere (Lepidium sativum), turpgiller (Brassicaceae) familyasından yeşil yapraklı bir bitkidir. Genellikle salataların içerisinde kullanılan ya da balığın yanında garnitür olarak servis edilen terenin anavatanı Asya'dır. Türkiye'de de bol miktarda yetiştirilen terenin sağlık için pek çok faydas vardır. Peki, terenin faydaları nelerdir?

Terede bulunan, A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi vitamin ve mineraller sağlıklı bir vücut için gereklidir. Tere, iştah açar, hazımsızlığı giderir, kansere karşı korur, kemik sağlığını geliştirir, kansızlığı giderir, soğuk algınlığını önler. Sağlık üzerine birçok olumlu etkisi olan terenin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Terenin faydaları nelerdir? İşte cevabı…

TERENİN FAYDALARI

Terenin sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır

Tere, çeşitli kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek birçok ikincil metabolitlere sahiptir. Tere, kötü kolesterolü düşürmede yararlıdır, bu da arteriyoskleroz ve diğer kronik kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır. Tere ayrıca antioksidan olarak çalışan ve oksidatif stresin neden olduğu kalp dokusu hasarını azaltmada yardımcı olan C vitamini içerir. C vitamini, kalp miyositlerinde gelişen ve kalp sağlığını geliştiren embriyonik hücrelerin sürecinde aktif bir bileşendir.

Kemik sağlığını geliştirir

Çalışmalar, tere gibi kalsiyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin osteoporoz riskini azaltmada işe yaradığını göstermektedir. Kalsiyum kemiklerin onarılması ve yapılmasında rol oynar ve bu yararlı aktiviteden sorumlu hücreler olan osteoblastların üretiminde bir artışa neden olur. Tere ayrıca kemik yoğunluğunun korunmasında etkileşimli bir besin maddesi olarak doğrudan rol oynayan iyi bir folat kaynağıdır. Menopoz sonrası kadınlar da folattan diyetlerinde osteoporozu önleyici olarak fayda görebilirler.

Soğuk algınlığını önler

C vitamini bakımından zengin gıdalar soğuk algınlığı için etkili bir ilaçtır. C vitamininin bu bağışıklık koruyucu özelliği üzerine yapılan bir araştırma, C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmenin soğuk algınlığı riskini % 66 oranında azaltabileceğini göstermektedir. Su teresi iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Kronik hastalık riskini düşürür

Tere, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruyan ve oksidatif strese neden olan zararlı moleküller olan antioksidanlar adı verilen bitki bileşikleri ile doludur. Oksidatif stres, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Tere gibi antioksidan bakımından zengin besinlerle beslenmek oksidatif strese karşı korunmanıza yardımcı olabilir, bu da bu hastalıklara karşı riskinizi azaltabilir.

Diyabet tedavisi

Tere, glikoz seviyelerini düşürdüğü, insülin duyarlılığını arttırdığı ve diyabetli hastalarda oksidatif stres kaynaklı uyarıcı değişiklikleri önlediği gösterilen antioksidan alfa-lipoik asidi içerir. Alfa-lipoik asit üzerine yapılan araştırmalar, diyabetiklerde periferik ve otonomik nöropatide de azalma olduğunu göstermiştir.

Göz sağlığını iyileştirir

Diğer yeşil sebzelerin çoğuna benzer şekilde terenin, karotenoidlerin varlığı nedeniyle mükemmel bir A Vitamini kaynağı olduğu bilinmektedir. A Vitamininin, gözün genel sağlığını ve ayrıca gece görüşünü iyileştirmede oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Terede bulunan karotenoidlerin gözleri katarakt ve maküler dejenerasyon gibi sorunlardan koruduğu bilinmektedir.

İmmün sistemin geliştirilmesine yardımcı olur

Terenin bağışıklık sisteminin sağlığını korumaktan sorumlu olan ve hem A vitamini hem de yüksek düzeyde C vitamini içerdiği bilinmektedir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı ve vücudu olası bakteri aktivitesi ihtimaline karşı koruduğu bilinmektedir. Diğer yandan, A vitamini vücuda, burun, ağız, boğaz ve akciğer mukozası yoluyla bakteri veya virüsün nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olur.