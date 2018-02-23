GECE KULÜBÜ İŞLETMECİLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Lefkoşa sınırları içinde bulunan dört gece kulübü, belediye tarafından mühürlendi

Çiğdem AYDIN-Onur ULAĞ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Haspolat’ta faaliyet gösteren “Freedom, Fly, Crazy ve Kings” isimli gece kulüplerini mühürledi. Dört gece kulübü, LTB zabıta ekipleri tarafından eş zamanlı olarak mühürlenirken polis ekipleri de zabıtaya eşlik etti.

Söz konusu gece kulüplerinin izinlerini 2017’den itibaren yenilemeyen Lefkoşa Belediyesi, bu konuda mahkemeye başvurulması nedeniyle bir süre beklemeyi tercih etmişti. Ancak mahkeme sürecinin uzaması yüzünden Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sözlü uyarıların ardından dün zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Harmancı “kısa süre içinde seks işçiliğinin tanımı yapılmalı” dedi.

Belediyenin bu kararı üzerine tüm dikkatler mahkemenin vereği karara yöneldi.

Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bildiğiniz üzere 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceğini belirten bir karar alınmıştı. 2017 yılı başında bu kararın durdurulmasına yönelik olarak gece kulüpleri tarafından aleyhimize dava dosyalanmıştı. Mahkemenin kısa sürede sonlanmasına istinaden sözlü taahhütler çerçevesinde mahkeme karar alana dek gece kulüplerinin faaliyetlere yönelik bir müdahalede bulunmayacağımızı belirtmiştik. Aradan geçen süre zarfında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığından geçtiğimiz hafta mahkemeye sözlü taahhüdümüzün artık geçerli olmadığını söylemiştik. Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüpleri tarafımızdan kapatılmıştır. Bir kez daha altını önemle çizerim ki aradan geçen bu kadar yıllık süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkânı yaratılmaması bu sonucu doğurmuştur. Beklentimiz ve talebimiz en kısa sürede seks işçiliği tanımının yapılarak burada işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının sağlanmasıdır.”

İşletmeciler ne dedi?

Ali Kemal: Aklı veren parayı da versin…

Sadece bende 20-22 personel var. Bunların 12’si bayan, gerisi erkek… Mühürlenme olayı bizi hem maddi hem psikolojik etkiledi. Biz yüz kızartıcı bir şey yapmadık, devleti dolandırmadık. Vergilerimiz günü güne ödeniyor. Birine de bir zararımız olmadı ne olduğunu anlayamadık.

Belediye başkanının bizimle konuşmasını beklerdik. Biz konuşmaya gittik ancak kabul edilmedik. Bu, betona yumruk vurmaya benzer… Devlete karşı ne kadar savaşabilirsin. Belki işin sonunda bu davayı kaybedebiliriz ama bu kadar personel evlerine aş götürüyorlar. Ne olacak bu insanların hali. Çocuğu özürlü olan elemanım da var.

Arsamızı aldık, planlarımızın çıkması da 12 ayımızı aldı. Ancak başlayacağız ne ile başlayacağız, hangi para ile başlayacağız… Belediye Başkanı çıkın diyor… Tamam, çıkalım, parayı da versin o zaman çıkalım gidelim. Bir iki günde nereden bakarsanız bakın işletmenin günlük kaybı 20 bin TL’dir. Günlük 5 bin TL kaybımız vardır. Şu anda 2 bin TL giderimiz olur kim karşılayacak bu mağduriyeti? Beklediğimiz bir durum değildi ama bu sorunu çözmek için diyalog kurmalıyız. Gittik ama kabul edilmedik. Bizim için ciddi mağduriyettir.

Özden Eminoğlu: Mağdur olduk

Bu sabah aniden aldığımız haberle sarsıldık, şaşkına döndük. Hâlihazırda beklediğimiz bir mahkeme süreci vardı ve bu mahkeme süreci devam ederken ani bir karar alınıp kulüplerimizin mühürlenmesi hepimizi üzdü. Bu konuda tekrardan yargıya başvuracağız. Bizim toplamda 20 personelimiz var; 11’i kadın, 9’u erkek… Herkes tabi ki evine ekmek götürüyor. Ciddi sorumluluklarımız var, bu insanların aileleri de var. Bırakın 1 veya 2 gün kapanmasını birkaç saat bile kapatılması bizim için büyük bir zarardır. Günlük aşağı yukarı hemen hemen bütün kulüplerin yaptığı cirolar bellidir. 4 kulüp için günlük 20-25 bin TL arası bir kaybımız olacaktır. Buradan etkilenen birçok ara sektör olacaktır ve bu nedenle dileğim daha sağduyulu davranılmasıdır.

Deniz Kızılokgil (Avukat): Yeniden dava dosyalayacağız

Bütün bu problem belediyenin 24\ 2016 sayılı almış olduğu Belediye Meclis kararından dolayı başladı. Bu karar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’nin almış olduğu tavsiye nitelikli bir karardı. Özünde de bu gece kulüplerinde çalışan bayanların insan kaçakçılığı ya da seks köleliği mağdurları oldukları yönünde iddialara dayanıyordu. Bu süreç içerisinde benim müvekkillerime bir ihbar gönderildi ve biz de yasal yollara müracaat ettik. Dava süreci başladı, ilgili tarihlerde bir ara emri ve dava süreci yaşandı. O süreç içerisinde tabi ki mahkemelerimizin yoğunluğu nedeniyle dava bir türlü görülemedi. O tarihlerde bir ara çözüm bulmak için taraflar arasından ortak bir mutabakat sağlanmıştı. Hem mahkemeye hem de müvekkillerime Belediye adına taahhüt verildi. Bunun karşılığında biz de dedik ki; mahkemeyi boş yere bununla uğraştırmayalım ara emrini geri çekelim. Öyle de yaptık. Bugün bu durum karşısında popülist davranılmakta olduğu kanaatindeyim. Belediye kendince bazı gerekçeler üretti “biz bu taahhüt verdiğimiz zaman davanın görüşüleceğini düşünüyorduk ama görüşülmediğini görünce tek taraflı verdiğimiz taahhüttü geri çekiyoruz” dediler. Ama dava sürecinin uzamasında bizim ne derece sorumluluğumuz vardır o ayrı bir tartışma konusudur. 2016 Mart ayında işletme izni verilmeyeceği bildirilmişti bu süreç içerisinde müvekkillerim kendilerine Alayköyde arsa aldılar ve planlarını çıkardılar. Gerekli tüm prosedürleri de yerine getirdiler. Çünkü burada iki dava vardır; Vakıflar İdaresi kendi arazileri olduğu için dava açtılar. 1 milyon TL’ lik bir yatırım yapıldı verin parayı çıkalım diyoruz ama parayı da vermiyorlar. Bu ayrı bir dava fakat konuya dönecek olursak LTB ‘nin bu davranışı karşısında şaşkınız. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Dairesi, Maliye, Muhaceretten oluşan kurul Gece Kulüplerine izin vermişlerdir. Gece Kulüpleri yasası özel bir yasa ile düzenlenmiştir ve bu yasa ile hareket edilmesi gerekir. Belediye ise genel yasa kapsamına bakıyor.

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