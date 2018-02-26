GECE KULÜBÜNDE ÖLÜM!

Hanedan isimli gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 26 yaşındaki Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya hayatını kaybetti…

Kamuoyunda denetim eksikliği, şiddet olayları ve kazandıkları kazançlarla tartışılan, bilindiği halde gizlenen ‘gece kulüpleri’ , şimdi de Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümü ile yeniden gündemde…

Ayşe GÜLER

Kamuoyunda denetim eksikliği, şiddet olayları ve kazandıkları kazançlarla tartışılan, bilindiği halde gizlenen ‘gece kulüpleri’ , şimdi de Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümü ile yeniden gündemde…

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan isimli gece kulübünde konsomatris olarak çalışan Belarus uyruklu 26 yaşındaki kadın, önceki akşam rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Viarbouskaya’nın ölüm nedenini belirlemek için Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan otopsi sonucunda net bir bulgu elde edilemedi.

Viarbouskaya’dan alınan kan ve doku örnekleri kesin ölüm nedenini ortaya koymak için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Ölümü ile akıllarda soru işareti bırakan Viarbouskaya’nın çalışma izinli olduğu da öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı: Aniden rahatsızlandı, yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı, olayın önceki akşam saat 23.30’da yaşandığını duyurdu.

Gece kulübü çalışanı Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya, önceki gün akşam 23.30 sıralarında rahatsızlanarak ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Viarbouskaya’ya dün sabah Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldığını, kan ve doku örneklerinin alındığı, yapılacak tetkikler sonucu kesin ölüm nedeninin belirleneceği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



Bakanlık, polise işaret etti…

Öte yandan konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ise ulaşılamadı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını belirtti, adli olaylar veya soruşturmanın bakanlık tarafından değil, polis tarafından yürütüldüğünü söylemekle yetindi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri araştırma yaptı…

Olay sonrasında Olay Yeri İnceleme ekipleri de gece kulübüne gelerek inceleme yaptı.

Ekipler, Viarbouskaya’nın ölümüne ilişkin ipucu aradı.

Gece kulübü çalışanları ve patronu da sorgulandı

Viarbouskaya’nın yaşamını yitirmesinin ardından gece kulübü sahibi ve çalışanları da polis tarafından sorgulandı.

Hem gece kulübü sahibi hem de çalışanların ifadeleri alındı.

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz:

Kesin ölüm nedenini rapor belirleyecek

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz ise dün sabah Viarbouskaya’ya Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yaptığını ancak kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini kaydetti.

Viarbouskaya’nın ölümüne ilişkin raporu dün tamamladığını ifade eden Deniz, alınan kan ve doku örneklerinin bu hafta içerisinde İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini açıkladı.

“Darp, kesici alet yaralanmasına yönelik iz yok…”

YENİDÜZEN’e bilgi veren Deniz, Viarbouskaya’nun vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlamadığını, kesici/delici alet veya ateşli silah yarasının bulunmadığını açıkladı.

“Viarbouska’nın ölümüne ilişkin net bir teşhis koyamadım. İstanbul’dan gelecek rapor, ölüm nedenini belirleyecek” diyen Deniz, kanda uyuşturucu olup olmadığına yönelik, patolojik tetkikler dahil, her türlü tetkikin yapılacağını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara:

Bilgim yok, adli olayları polis yürütüyor

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını belirtti.

Kara, ‘Yaşanan ölüm olayı sonrasında bakanlığın herhangi bir çalışması, denetimi oldu mu?’ sorusuna cevaben ise , ‘adli olayların’ polis tarafından yürütüldüğünü, soruşturmanın da PGM tarafından açıldığını söylemekle yetindi.

Yenidüzen