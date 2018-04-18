GECE KULÜPLERİ ÇALIŞTAYI

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Golden Tulip Otel’de saat 08:30’da başlayacak çalıştaya ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, araştırmacılar ve akademisyenler davet edildi. Etkinlikte konuyla ilgili görüş ve önerilerin tartışılması için soru masaları yer alacak.

Etkinlikte İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Çalışma Bakanı Zeki Çeler ve Sağlık Bakanı Filiz Besim birer sunum yapacak.