Gece Yarısı Acil Toplantı!

Başkan Ali Koç, Comolli ve Cocu İzmir dönüşünde Samandıra’da toplantı yaptı. Koç, “Size olan desteğim sonsuz. Ama acilen toparlanmamız gerekiyor” dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, önceki gece İzmir deplasmanından da eli boş dönünce erken bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, İzmir dönüşünde Samandıra'da Cocu ve Comolli ile acil durum zirvesi gerçekleştirdi.

SEBEPLER ORTAYA KONMALI

Alınan sonuçlara ve futbola anlam veremediğini söyleyen Başkan Koç, teknik direktör Phillip Cocu ve Sportif Direktör Comolli'den bunun sebeplerinin en kısa sürede ortaya konulmasını istedi.

EN AZ HASARLA ATLATMALIYIZ

Başkan Koç, "Size olan desteğim ve güvenim sonsuz. Ama acilen toparlanmamızgerekiyor. Geçiş sürecini kabul ediyorum anrcak bunu en az hasarla atlatmak zorundayız. Yoksa iş işten geçer" dedi.

EN KISA SÜREDE DÜZELECEK!