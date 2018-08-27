Gece Yarısı Acil Toplantı!
Fenerbahçe'de gece yarısı acil toplantı!
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Başkan Ali Koç, Comolli ve Cocu İzmir dönüşünde Samandıra’da toplantı yaptı. Koç, “Size olan desteğim sonsuz. Ama acilen toparlanmamız gerekiyor” dedi.
Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, önceki gece İzmir deplasmanından da eli boş dönünce erken bir kriz ile karşı karşıya kaldı. Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, İzmir dönüşünde Samandıra'da Cocu ve Comolli ile acil durum zirvesi gerçekleştirdi.
SEBEPLER ORTAYA KONMALI
Alınan sonuçlara ve futbola anlam veremediğini söyleyen Başkan Koç, teknik direktör Phillip Cocu ve Sportif Direktör Comolli'den bunun sebeplerinin en kısa sürede ortaya konulmasını istedi.
EN AZ HASARLA ATLATMALIYIZ
Başkan Koç, "Size olan desteğim ve güvenim sonsuz. Ama acilen toparlanmamızgerekiyor. Geçiş sürecini kabul ediyorum anrcak bunu en az hasarla atlatmak zorundayız. Yoksa iş işten geçer" dedi.
EN KISA SÜREDE DÜZELECEK!
Cocu ve Comolli de takım içindeki aksaklıkları tespit edip en kısa sürede ideal 11'in oturmasıyla ve yeni transferlerin alışma sürecini atlatmasıyla işlerin en kısa zamanda yoluna gireceğini ifade ettiler.
Etiketler : Ali Koç, Fenerbahçe, acil toplantı
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