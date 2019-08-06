Gece yatmadan önce ılık suyla içerseniz...

Ballı Ilık Su İçmenin Vücuda Etkileri

Sabahları limonlu su içmek ile ilgili sayısız haber görüyoruz, okuyoruz. Peki ballı ılık suyun faydalarını hiç duydunuz mu?

Balın sağlığa etkileri nelerdir?

Ballı ılık su içmenin yararlarına geçmeden önce, arılardan gelen mucizevi bir şifa kaynağı olan baldan bahsedelim. Bal, sağlık ve güzellik reçetelerinin en doğal ürünlerinden biridir.

Güçlü iyileştirme özelliği bulunan bal, cilt yaralarını ve yanıkları tedavi eder.

Bal, şekere sağlıklı bir alternatiftir.

İltihap önleyici özelliği ile sivilce tedavisinde de kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Pek çok insanın bildiğinin aksine bal kilo yapmaz, doğru tüketilirse metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo verdirici özelliği bulunur.

Ballı ılık su içmenin vücuda etkileri

Ballı ılık su içmek vücudunuzda pek çok şeye iyi gelecektir.

Ballı ılık su içmek bulaşıcı hastalıklardan korur.

Bal, çocuklarda öksürük sıklığını ve şiddetini azaltır. Ilık su boğazınızı yumuşatırken bal da boğazınızın ince bir tabakayla örtülmesini sağlar. Bu yumuşatıcı etki ile birlikte öksürüğün giderilmesine yardım eder.

Uyku kalitesini arttırır. Üst solunum yolunu açarak rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan ve anti-bakteriyel özelliği ile birlikte sindirim sistemimizi de güçlendirir. Sağlıklı kalmanıza ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur. Ilık su ile tüketildiğinde balın içindeki şeker, sağlıklı kalori kaynağı olan doğal şekerdir. Balın, vücudumuzda depolanan yağın sindirilmesine etkisi vardır. Bal vücudumuzdan toksinlerin atılmasına da yardım eder.



Ballı ılık su içmenin yan etkileri

Eğer şeker hastalığınız ya da akne eğilimli bir cildiniz varsa ölçülü bir şeklide ballı ılık su tüketmelisiniz. Bir yaşın altındaki çocuklara ballı ılık su içirilmesi uygun değildir.

Geceleri uyumadan önce ballı su içilir mi?

Bal, günün her saatinde ılık su ile kullanılarak içilebilir. Araştırmalara göre, uyumadan önce içilen ballı ılık su rahat bir uykuya yardımcı olur.

Uykusuzlukla mücadele ettiği gibi, kemik sağlığını destekler ve erken yaşlanmayı önler.

Ilık su yerine soğuk su kullanılabilir mi?

Genellikle sindirim sistemini güçlendirmek için ılık su ile alınması tavsiye edilir ama balı soğuk su ile de kullanabilirsiniz.

Ancak bal kaynatılmamalıdır. Isıtılmış balın tüketilmesi, ısıtma işlemi sırasında toksin bileşenlerin oluşumu nedeniyle kişilerin sağlıkları üzerinde zararlı etkilere sebep olabilir.