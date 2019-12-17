Geceleri sık sık idrara çıkıyorsanız...

Kalp yetmezliği evreleri nelerdir? Belirtileri ve tedavisi…

Kalp damar hastalıkları, kalp ritm bozuklukları, genetik kalp rahatsızlıkları, çeşitli kalp kapak hastalıkları ve kalp kası hastalıkları ve kalp krizi gibi nedenlerle ortaya çıkan kalp yetmezliği, ölüme dek varabilen oldukça ciddi sonuçlar doğurabilen bir durumdur. Peki, kalp yetmezliği evreleri nelerdir?

Bazen konjestif kalp yetmezliği olarak da bilinen kalp yetmezliği, kalp kaslarınız gerektiği gibi kan pompalamadığında ortaya çıkar. Kalp yetmezliğine yol açan tüm koşullar tersine çevrilemez, ancak tedaviler kalp yetmezliğinin işaret ve semptomlarını iyileştirebilir ve daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir… Şimdi, kalp yetmezliği evreleri nelerdir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atacağız…

KALP YETMEZLİĞİ HAKKINDA

Kalp, her atımda kasılıp gevşeyerek vücuda kan pompalayan bir kastır. Kalp yetmezliğinde kalp doğru şekilde çalışamayacak kadar zayıf düşer. Bu kalbin yeterince kuvvetle kasılamadığı veya yeterince kanla dolamadığı anlamına gelir; böylece vücuda daha az kan pompalanmış olur.

Kalp yetmezliği genellikle kalp damar hastalığı, kalp krizi veya yüksek tansiyon gibi hastalıklar nedeniyle kalp kasının zarar görmesinden kaynaklanır.

Kalp yetmezliğine neden olabilecek diğer hastalıklar şunlardır:

– Kalp kapağı ve kalp kası hastalıkları

– Doğumsal kalp hastalıkları

– Şeker hastalığı

– Kronik böbrek yetersizliği

– Akciğer hastalıkları

KALP YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması sonucu akciğerler ve vücudun değişik bölgelerinde sıvı birikimi meydana gelir. Bu durum çeşitli belirtilere neden olur.

Yaygın görülen belirtiler:

– Nefes darlığı

– Yorgunluk

– Şişme (ödem)

– Hızlı kilo alma

– Öksürük

Bunlara ek olarak iştahsızlık, geceleri sık idrara çıkma, çarpıntı gibi başka belirtiler de görülebilir. Bir hastada bu belirtilerden biri ya da birkaçı mevcut olabilir.

KALP YETMEZLİĞİ EVRELERİ

Kalp yetmezliği, zamanla kötüye giden kronik uzun vadeli bir durumdur. 4 kalp yetersizliği aşaması vardır. Bunlar:

– Kalp yetmezliğine sebep olacak bazı risklerin olduğu A evresi.

– Kalp krizi, kapak hastalığı gibi yapısal hastalıkların söz konusu olduğu B evresi.

– Kalp yetmezliği belirtilerinin ortaya çıktığı C evresi.

– Kalp yetmezliğinin ağır durumda görüldüğü ve hastane tedavisi gerektiren D evresi.

Aşama A

Bu, kalp yetmezliği yaşama ihtimalinizin daha yüksek olduğu dönemdir. Eğer varsa, şu aşamada olabilirsiniz:

– Yüksek tansiyon

– Diyabet

– Koroner arter hastalığı

– Metabolik sendrom

Aşama B

Hiç kalp yetmezliği semptomu yaşamamışsanız ancak sistolik sol ventrikül fonksiyon bozukluğu teşhisi konduysa, bu aşamadasınız demektir; Aşağıdaki durumlara sahipseniz, bu grupta olabilirsiniz:

– Kalp krizi

– Kapak hastalığı

– Kardiyomiyopati

Aşama C

Aşağıdaki gibi belirtilerle birlikte sistolik kalp yetmezliğiniz varsa bu aşamadasınız:

– Nefes darlığı

– Yorgunluk

– Daha az egzersiz yapabilme

Aşama D

Tıbbi bakımdan sonra sistolik kalp yetmezliğiniz ve ileri semptomlarınız varsa bu aşamadasınızdır.

KALP YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ

Tedaviniz, sahip olduğunuz kalp yetmezliğinin tipine ve kısmen neyin sebep olduğuna bağlı olacaktır. İlaçlar, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri her hastanın tedavi planının bir parçasıdır. İleri evre hastalarda ilaç tedavisinin dışında cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur.