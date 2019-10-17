GECELEYİN EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR
1 kişi tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün, saat 02:00 sıralarında, Bafra’da G.G. (E-29), bir otelin lojmanlarında Nusret ACUN’a ait ikametgâhın ana giriş kapısını kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye girerek 5600 TL nakit parayı çaldı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilen tespit edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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