Geçen hafta aldığı koltuğu bırakmadı!

Reyting sonuçları 4 Şubat: Söz, Çukur ve Yasak elma reyting rekabeti…

Reyting sonuçları belli oldu. 4 Şubat akşamı Söz, Yasak Elma ve Çukur dizileri reyting sıralamasında lider olmak için yarıştı. İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı. Geçen hafta liderliği elde eden Söz dizisi bu hafta da ilk sırada yer aldı. Çukur ikinci sırada yer alırken, Yasak Elma dördüncü oldu. Survivor ise reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer buldu.

REYTİNG SONUÇLARI