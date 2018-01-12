GEÇERSİZ OYLARIN ÇOĞU MAĞUSA’DAN

Ergül ERNUR

Seçim Halk Oylaması (Değişiklik) Yasası’nın ilk kez uygulandığı 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde altı ilçede seçime gidildi.

Kayıtlı 190 bin 553 seçmenden, 125 bin 900’ü oy kullanırken; 64 bin 653'ü sandığa gitmedi. Seçime katılım oranı yüzde 66.07 oldu.

125 bin 900 seçmenin kullandığı oyların yüzde 11.7’si geçersiz sayıldı.

Altı ilçe bazında yapılan inceleme sonucunda en fazla geçersiz oy Mağusa’dan çıktı. Mağusa’yı, Lefkoşa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke takip etti.

Seçime katılım oranları incelendiğinde ise, erken genel seçime en fazla ilgi altıncı ilçemiz Lefke’den oldu.

Seçime en yüksek katılım Lefke’den

Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 66.07 olarak açıklandı. 2016 yılında ilçe olan ve ilk kez seçime giren Lefke, altı ilçe arasında seçime ‘en fazla’ katılım gösteren ilçe olma başarısını gösterdi. Lefke’de seçime katılım oranı yüzde 70.20 oldu.

Lefke’nin ardından seçime ikinci en yüksek katılım yüzde 67.74’le İskele’de oldu. Bunu, yüzde 67.18’le Güzelyurt, yüzde 66.04’le Lefkoşa, yüzde 65.97’yle Mağusa ve yüzde 64.30’la Girne takip etti.

En fazla geçerli pusula Lefkoşa’dan

Seçimde, geçerli oy sayısı 5 milyon 388 bin 730 olarak hesaplandı. En fazla geçerli oy pusulası ise Lefkoşa’dan çıktı. Lefkoşa’da sandığa giden 40 bin 328 seçmenden 36 bin 153’ünün oyu geçerli sayıldı.

İkinci en fazla geçerli oy pusulası ise Mağusa’dan geldi, bunu Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke takip etti.

Mağusa’da sandığa giden 31 bin 917 seçmenden 27 bin 648’inin; Girne’de sandığa giden 25 bin 580 seçmenden 22 bin 747’sinin; İskele’de 13 bin 395 seçmenden 11 bin 966’sının; Güzelyurt’tan 9 bin 970 seçmenden 8 bin 831’inin ve Lefke’den sandığa giden 4 bin 710 seçmenden 4 bin 223’ünün oyu geçerli sayıldı.

Geçersiz pusulaların çoğu Mağusa’dan

Yeni seçim sistemine göre erken genel seçimde oy kullanan vatandaşlar, nasıl oy kullanacakları konusunda kafa karışıklığı yaşamıştı. Seçim sonucunda da ülke genelinde kullanılan oyların yüzde 11.07’sinin geçersiz olduğu belirlendi.

Geçersiz oy pusulalarının çoğu Mağusa’dan çıktı.

Mağusa’da sandığa giden 31 bin 917 seçmenden 4 bin 173’ünün oyu geçersiz sayıldı. İkinci en fazla geçersiz oy pusulası çıkaran ilçe, Lefkoşa oldu. Başkentte sandığa giden 40 bin 328 seçmenden, 4 bin 111’inin oyları geçersiz oldu. Bu kapsamda üçüncü sırada Girne, dördüncü sırada İskele, beşinci sırada Güzelyurt ve altıncı sırada Lefke geldi.

Girne’de 25 bin 580 seçmenden 2 bin 728’inin; İskele’de 13 bin 395 seçmenden bin 377’sinin; Güzelyurt’ta

9 bin 970 seçmenden bin 89’unun; Lefke’de ise 4 bin 710 seçmenden 487’sinin oyları geçersiz sayıldı.

İlçelerle ilgili bilgiler

Lefkoşa: 219 sandık kuruldu. Kayıtlı 61 bin 64 seçmenden 40 bin 328’i sandığa gitti. Seçime katılım oranı yüzde 66.04. Geçerli oy pusulası sayısı 36 bin 153, geçersiz oy pusulası sayısı 4 bin 111.

Gazimağusa: 185 sandık kuruldu. 48 bin 380 seçmenden 31 bin 917’si sandığa gitti. Seçime katılma oranı yüzde 65.97 oldu. Geçerli oy pusulası sayısı 27 bin 648, geçersiz oy pusulası sayısı 4 bin 173.

Girne: 149 sandık kuruldu. 39 bin 784 seçmenden 25 bin 580’i sandığa gitti. Seçime katılım oranı yüzde 64.30. Geçerli oy pusulası sayısı 22 bin 747, geçersiz oy pusulası sayısı 2 bin 728.

İskele: 82 sandık kuruldu. 19 bin 775 seçmenden 13 bin 395’i sandığa gitti. Seçime katılım oranı yüzde 67.74. Geçerli oy pusulası sayısı 11 bin 966, geçersiz oy pusulası sayısı bin 377.

Güzelyurt: 55 sandık kuruldu. 14 bin 841 seçmenden 9 bin 970’i sandığa gitti. Seçime katılım oranı yüzde 67.18. Geçerli oy pusulası sayısı 8 bin 831, geçersiz oy pusulası sayısı bin 89.

Lefke: 29 sandık kuruldu. 6 bin 709 seçmenden 4 bin 710’u sandığa gitti. Seçime katılım oranı yüzde 70.20. Geçerli oy pusulası sayısı 4 bin 223, geçersiz oy pusulası sayısı 487.

Kıbrıs