GECİKEN İŞLEMLERİN BEDELİ AĞIR!

Online kartlı sisteme geçileceği söylemlerine karşın, aradan geçen 1 yıla rağmen Çalışma Bakanlığının bu sisteme geçememesi, hem işvereni hem de çalışanları mağdur ediyor.

Özlem ÇİMENDAL

iyasi istikrarsızlık, ülkenin her alanında aksamalara neden olurken, araya giren erken seçimler ve atamalar da birçok bürokratik işlemlerin gecikmesine ve mağduriyetler yaşanmasına neden olmaya devam ediyor.

Siyasi istikrarsızlık gecikmeleri de beraberinde getiriyor

Bir türlü sağlanamayan siyasi istikrar ve liyakat sistemine dayandırılamayan devlet işleyişi, her hükümet ve bakan değişiminde birçok projenin ve çalışmaların silbaştan ele alınmasını da beraberinde getirdiği için, ülkede birçok alanda yaşanan gecikmeler ve aksamalar da kaçınılmaz oluyor.

İşlemler 3 ay geriden yapılıyor

Kayıt dışı ekonominin önüne geçilemeyen KKTC’de çalışma izinli olanlar da Çalışma Dairesi’nde yaşanan gecikmeler nedeni ile mağdur oluyor. Yeni çalışma izinlerinde ve izin yenileme-

lerinde onaylanması gereken pasaportların onaylarının 2-3 ay geriden gecikmeli olarak işleme konulması, pasaportları ellerinden alınan çalışma izinliler için birçok alanda mağduriyeti de beraberinde getiriyor.

Kaçaklardan şikayet edilirken, izinli olanlarda da gecikme yaşanıyor

Bir yandan kayıt dışı ve kaçaklardan şikayet edilirken, diğer yandan çalışma izni başvurular ve yenilemelerde 3 aylık gecikmeler yaşanması ya da işlemlerin ağır ilerlemesi, kayıt altındaki çalışanların da iş sahiplerinin de zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Online sisteme geçileceği söylenmişti, hala geçilemedi

Ocak 2017’de online sisteme geçileceği söylenen ancak hala geçilemeyen Çalışma Bakanlığı’nda, yaşanan işlemsel aksamalar, hem işverenleri hem de çalışanları mağdur ediyor.

Tüm işlemlerin pasaportla olması ciddi mağduriyetler doğuruyor

Yabancı uyrukluların uzun süren çalışma izinleri prosedürlerine bir de onay gecikmeleri eklenince süre uzadıkça uzuyor. Ülkede çalışma izni ile bulunan yabancı uyrukluların neredeyse tüm resmi işlerini pasaport üzerinde gerçekleştirdikleri göz önünde bulundurulunca, aylarca onay ve mühür için odalarda beklemek durumunda kalan pasaportların, işlemlerin yapılamaması gibi ciddi mağduriyetler yaşanmasına sebep oluyor.

Pasaportlar aylar sonra teslim alınabiliyor

Banka işlemlerinden, ehliyet işlemlerine daha birçok resmi ve özel işlemlerde pasaportlarını ibraz etmek durumunda olan yabancı uyruklu çalışanlar, aylarca Çalışma Bakanalığı’ndan teslim alınamayan pasaportlar nedeni ile mağdur oluyor.

Hasta olan, cenazeye katılmak isteyen ülkeden çıkış yapamıyor

Pasaportları olmaması nedeni ile hasta olan veya cenazeye katılma amacı ile acilen yurt dışına çıkış yapmak zorunda kalan çalışanların ülkeden çıkış yapamamasının yanı sıra, daireden kişilerin yurt dışına çıkacağına dair kesilen biletleri istenerek, pasaporta vurulacak çalışma izni mühür işleminin hızlandırılacağının söylenmesi de, başka bir dikkat çekici unsur olarak göze çarpıyor.

İşverenler de ekonomik kayba uğruyor

Çalışma Dairesi’ndeki ağır işleyişten sadece çalışanlar değil işverenler de nasibini alıyor. İşverenlerin de her yabancı uyrukluya çıkarması gereken çalışma izinleri, başvuru sürelerinin uzaması ve yenileme işlemlerinin gecikmesi nedeniyle ekonomik kayba uğranıldığı belirtildi, işleyişin hızlandırılması için yetkililere de çağrıda bulunuldu.

Gecikmeler nedeni ile çalışanın sigortası geriye dönük cezalı yatırılıyor

Yabancı uyruklu çalışanların çalışma izinleri yenilemelerinde ya da yeni başlatılma sürelerinde pasaportlarının onaylanmadan Sosyal Sigortalar’a kaydının yapılamaması ve yenilemelerde geçen süre boyunca yatırımların yapılamamasından şikayet eden işverenler, Çalışma Dairesi’nde yaşanan aksamalar nedeni ile geriye dönük cezalı yatırım yapmak durumunda kaldıklarını dile getirdiler.

Mağduriyet giderilecekti, başka mağduriyetler eklendi

Bir yıl önce hayat bulması beklenen online kartlı sisteme hala geçilemezken, kartlı sistemle daha önce yaşanan aksamaların yaşanmayacağı, işlemlerin hızlanacağı ve mağduriyetlerin ortadan kaldırılacağı söylenmişti. İşleme konulacağı açıklanan tarih üzerinden de bir yıl geçmiş olmasına rağmen, işlemlerin daha da yavaşlaması yeni mağduriyetler doğurmaya devam ediyor.

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