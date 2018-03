GEÇİNMEK İÇİN İKİNCİ İŞ ŞART!

Düşen alım gücü, asgari ücretin yetersizliği, artan zamlar, dövizin fırlaması vatandaşın geçimini zorlaştırdı. Hayatta kalmak için mevcut olan ihtiyaçlar haricinde bir şey alamadığını ifade eden vatandaş, “Bu şartlarda ikinci iş yapmak elzem oldu” diye konuştu.

Deniz ABİDİN

üşen alım gücü, asgari ücretin yetersizliği, artan zamlar, dövizin fırlaması vatandaşın geçimini zorlaştırdı. Yeni Bakış olarak, vatandaşa, “Mevcut şartlarda artan hayat pahalılığına rağmen sağlıklı beslenebiliyor musunuz? Çocuklarınızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz?” diye sorduk. Hayatta kalmak için mevcut olan ihtiyaçlar haricinde bir şey alamadığını ifade eden vatandaş, bu şartlarda ikinci iş yapmak elzem oldu” diye konuştu.

Vatandaş ne dedi?

Sevilay Ugun Yıldırım: Hayatta kalmak için harcıyoruz

“Maalesef bu ülkede artık ne para biriktirebiliyoruz ne de istediğimizi gidip çocuğumuza alabiliyoruz. 2 bin lira ile geçiniyorum. İki çocuğum var. Günlük 20 lira harçlık veriyorum. Ayda bin 200 lira yapıyor. Anca aldığım maaş çocuklarımın harçlığına yetiyor. İstedikleri özel bir şeyi alamıyorum. Hayatta kalmak için mevcut olan ihtiyaçlar haricinde bir şey alamıyoruz. İkinci bir iş yapmak zorunda kalıyoruz.”

Kubilay Karmaner: En ucuzuna yönelmek durumundayız

“Vatandaşın geçinmesi bütçeye bağlıdır. Bütçesi iyi durumda olan aile çoluk çocuğuna her istediğini alabilir. Ancak asgari ücretle geçinen vatandaşı son dönemde yapılan zamlar etkiler. Hayat pahalılığı bizi perişan ediyor. En gerekli ihtiyaçlarımızı anca alabiliyoruz. Ucuza yönelmek zorundayız.”

Mehmet İşlek: Zamlara artık alıştık

“Artan döviz nedeniyle borçlananların durumu ortadadır. Geçim sıkıntısı yaşayanlar ülkede her geçen gün artıyor. Alım gücümüzü de etkiliyor. Zamlara alıştık artık. Tüp gazdan tutun da her şeye zam yapıldı. Ev kirası ödeyenlerin de durumu çok kötü. Her istediğimizi maalesef alamıyoruz.”

Hasan Bullici: İstediğimizi satın alamıyoruz

“Domatesin kilosu 5 lira olan bir ülkede vatandaş nasıl geçinsin. Ekonomik şartlar vatandaşı olumsuz etkiliyor. Her şey pahalı. İstediğimizi satın alamıyoruz. Yetecek kadar almak zorundayız, bazen o da olmuyor. Aldığımız maaşlar yetersiz. Maaşlara zam yapan yok. Durum gittikçe kötüleşiyor, vatandaşın alım gücünün daha da düşeceğini düşünüyorum.”

Kemal Okta: Zamlarla verdiklerini geri alıyorlar

“Ülkedeki işsizlik had safhada. Çalışanlar ne kadar iyi şekilde geçinebiliyor bilinmiyor. Her gün zamlar artmaktadır. Alım gücümüz düşüyor. Ülkedeki hayat pahalılığına baktığımızda iyi maaşı olan için bile bugün alım gücü zayıflamıştır. Bir de asgari ücretle geçineni düşünün. Zamlarla verdiklerini geri alıyorlar.”

Önder Özen: Fiyatlar çok yüksek

“Zamlardan dolayı her istediğimizi alamıyoruz. En kötüsü de çocuklarımız bir şey ister, ancak her istediklerini almamız mümkün değildir. Fiyatlar o kadar yüksek ki yeme içme dahil, giyim kuşama bütçemiz yetmiyor. Artış yapılıyor olsa da zamlarla verilen geri alınıyor.”

Enver Emin: Cebimizdeki paraya göre hareket ediyoruz

“Mevcut şartlarda herkes her istediğini artık alamıyor. Her şey çok pahalı, geçinemiyoruz. Cebimizdeki paraya göre hareket etmemiz gerekiyor. Zamlar bitmek bilmiyor. Ancak maaşlarımız aynı yerde sayıyor. İkinci iş yapmak zorunda kalan insanlar var.”

Arif Kızılgök: Döviz insanları yedi bitirdi

“Zamlardan dolayı alım gücümüz düştü. Ben esnafım, ancak vatandaş pazardan dahi alışveriş yapamıyor. Döviz insanları yedi bitirdi. Borcu olmayan neredeyse yok. Herkes ya ev kirası ödüyor, ya araba taksiti ödüyor. Vatandaş çoluk çocuğuna bir şey almakta zorlanıyor.”

Bilgehan Özenel: Alabilen de var alamayan da

“Vatandaş arasında istediğini alabilen de var alamayanda. Çevremde pahalı araba kullananlar var. Demek ki alım gücü iyi durumda olanlar da vardır. Ancak alım gücü zayıflayan vatandaşların da her istediğini alamadığını görüyoruz. Hayat şartları, vatandaşa göre, yaptığı işe göre, meslek gruplarına göre değişiyor.”

Aslıhan Liman: Geçinmek zorlaştı, ikinci iş şart oldu

“Maalesef her istediğimizi çocuğumuza alamıyoruz. Almak için ikinci iş yapmak zorunda kalanları görüyoruz. Ben devlette çalışmama rağmen zorlanıyorum, özel sektörde çalışanın hali ise çok zor. Bugün özel sektör çalışanı ekstra bir iş yapmazsa geçinemiyor. Karı koca çalışıyor, çiftlerden biri ikinci bir iş yapıyor, anca o zaman geçinebiliyorlar. Dövizin fırlaması da buna etken oldu. Ev kiraları, cep yakıyor.”

Hulusi Horan: Kimsenin bir yerde birikimi yok

“Hayat çok pahalı oldu. İkinci iş yapmamız kaçınılmaz oldu. İnsanlar gece gündüz çalışıyor, anca yetişebiliyor. Çoluk çocuğu olan için daha da zor. Karın tokluğu için çalışır duruma geldik. Kimsenin bir yerde birikmişliği yok. Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan insanlar var. Emekli maaşı bin 900 lira olan insanlar tanıyorum. Bir markete giriyor, 150 liradan aşağıya çıkamıyor. Bu insanlar ve bu paraya çalışanlar nasıl geçinecek?”

Fatma Ünlü: Pahalılık çok fazla

“İhtiyaçlarımızı karşılamak için yeri geldiğinde satın alabiliyoruz, yeri geldiğinde alamıyoruz. Zamlar aldı başını gidiyor. Kazancımız ise değişmiyor. Pahalılık çok fazla. Diğer ihtiyaçlarımızı bırakın, meyve sebze bile zamlandı. Kazandığımızı karnımızı doyurmak için harcıyoruz. Birikim ise hiç yok. Bir kenara birkaç kuruş atamıyoruz.”

Erdoğan Günalp: Parası olan her şeyi alır

“Bu ülkede parası olan her şeyi alır. Kişiye göre alım gücü değişkendir. Alabilen de vardır, alamayan da. Hatta hiç alamayan da vardır. Dövizin yükselmesi, maaşların değişmemesi, yapılan zamlar vatandaşı etkileyebiliyor. Durumu iyi olanlar da vardır.”

Havadis