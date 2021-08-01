Geçitkale – Mallıdağ arasındaki yangın söndürüldü

Polis, bu sabah saat 05.00 sıralarında, Geçitkale – Mallıdağ arasında, yaklaşık sekiz dönümlük arazi içerisinde, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldiğini duyurdu.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve çıkan yangın sonucu makilik alan ve içerisinde bulunan 150 adet selvi ile yabani zeytin ağaçları ve bir şahsa ait bahçe evinde bulunan çocuk oyun evinin yanarak zarar gördüğü ifade edildi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK