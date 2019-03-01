GEÇİTKALE'DE İNTİHAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Geçitkale köyünde 25 yaşındaki Tolga Duran ölü bulundu. Elde edilen bilgilere göre 25 yaşındaki Duran’ın cansız bedeni yaşamakta olduğu babasına ait işyerindeki karavanda bulundu. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Duran, asılmak suretiyle yaşamını sonlandırdı. Polis, Duran'ın ölümü hakkında soruşturma başlattı.