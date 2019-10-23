GEÇİTKALE'YE YILDIRIM DÜŞTÜ!

Dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştü

Geçitkale Belediyesi binasının yakınlarına dün yıldırım düştüğü bildirildi.

Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştüğü, yıldırım düşmesi sonucu, Belediye kayıt sistemi, santral, televizyon, dağıtım hatları ve buzdolabı kullanılmaz hale geldi. Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.