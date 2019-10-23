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GEÇİTKALE'YE YILDIRIM DÜŞTÜ!

GEÇİTKALE'YE YILDIRIM DÜŞTÜ!

Belediye binası zarar gördü!

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Dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştü

Geçitkale Belediyesi binasının yakınlarına dün yıldırım düştüğü bildirildi.

Geçitkale Belediyesinden yapılan açıklamada, bölgede dün öğle saatlerinde yağmur başladığı ardından Belediye binasının yakınlarına yıldırım düştüğü, yıldırım düşmesi sonucu, Belediye kayıt sistemi, santral, televizyon, dağıtım hatları ve  buzdolabı kullanılmaz hale geldi. Hasarın 18 bin TL civarında olduğu kaydedildi.

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