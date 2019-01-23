Gelinlik firmaları Selin Ciğerci için yarışıyor

Gelinlik firmalarının, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci için sponsorluk yarışına girdiği iddia edilmişti. Ciğerci, Instagram hesabından yayınladığı video ile bu iddiaların doğru olduğunu söyledi

Futbolcu Gökhan Çıra, kısa süre önce sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'ye evlilik teklif etmişti.

Çıra, evlilik yüzüğü olarak Selin Ciğerci'ye 5 buçuk karatlık pırlata vermişti.

Ünlü gelinlik markalarının Selin Ciğerci için sponsorluk yarışına girdiği iddia edildi.Bir firmanın, gelinliğini giymesi için Selin Ciğerci'ye 110 bin lira teklif ettiği de öne sürüldü.

Selin Ciğerci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu iddiaların hepsinin doğru olduğunu açıkladı.

İDDİALARI DOĞRULADI

Ciğerci, 'Evet gelinlik firmaları bana para teklif ediyor. Ama kaşıma gözüme değil, bu işi yapmasam bana para vermezler. 100 bin lira size de verseler siz de hem gelinliği giyersiniz hem parayı alırsınız' dedi.