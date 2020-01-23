Gelişim geriliğine neden oluyor!

Anne karnında gelişim geriliği neden olur?

Erken doğum hatta bebeğin anne karnında kaybına bile neden olabilen fetal gelişim kısıtlılığı yani gelişim geriliği hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

IUGG, yani İntrauterin (rahim içi) gelişme geriliği fetüsün, standart ağırlığın % 10 altında bulunduğu durumlarda gerçekleşmektedir. Peki, anne karnında gelişim geriliği neden olur? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

GEBELİKTE GELİŞİM GERİLİĞİ

IUGG, yani İntrauterin (rahim içi) gelişme geriliği anne karnındaki bebeğin o toplum için belirlenmiş gelişme aralıklarında büyümediğini ifade eder. Günümüzde gerilik kelimesi yerine kısıtlılık ifadesi kullanılmaktadır. Anne karnındaki bir bebeğin gelişimi anne yaşı, bebeğe ait genetik özellikler, annenin yapısı bebeğin genetik olarak kodlanan gelişme potansiyeli ile her toplum için belirli üst ve alt değerler arasında seyreder.

İntrauterin gelişme geriliği fetüsün, standart ağırlığın % 10 altında bulunduğu durumlarda gerçekleşiyor. Ancak bazı bebekler, herhangi bir gelişme geriliği gelişmediği halde yapısal olarak küçük olabiliyor. Bu nedenle standart ağırlığın altında olan her fetüs için gelişme geriliği teşhisi konulamamaktadır.

Fetal gelişim kısıtlığı;

– Erken doğum

– Bebeğin suyunda azalma yani oligohidroamniyos

– Bebekte akciğer ve nörolojik hastalıklar

– Bebeğin beyninde kanama(intra ventriküler kanama)

– Bebekte bağırsak rahatsızlıkları (nekrozitan enterokolit)

– Sepsis

– Hipoglisemi yani kanda olması gerekenden az şeker bulunması

– Bebeğin anne karnında kaybı gibi çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

ANNE KARNINDA GELİŞİM GERİLİĞİNİN NEDENLERİ

Fetüste gelişme geriliğine yol açan pek çok neden bulunmaktadır.

Bunlar:

– Annede damarsal hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları.

– Preeklampsi.

– Annede böbrek, karaciğer hastalıkları ve diğer kronik hastalıklar.

– Annenin yetersiz beslenmesi.

– Plasentada anormallikler.

– Annenin sigara, alkol veya uyuşturucu kullanması.

– Annede kansızlık (anemi).

– Fetüste muhtelif anomaliler.

– Kromozom anomalileri.

– İkiz gibi çoğul gebelikler.

– Fetüste enfeksiyonlar.