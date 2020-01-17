GEMİ KARAYA SÜRÜKLENDİ!
‘Rawan’ karaya sürüklendi
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Gazimağusa Limanının açığında beklemekte olan, içerisinde 6 mürettebatın bulunduğu Tanzanya bandralı “Rawan” isimli gemi olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya doğru sürüklendi.
Polisten alınan bilgiye göre gemiye henüz müdahale edilmedi..
Gemi herhangi bir tehlike arz etmemektedir.
Etiketler : Rawa, gemi, karaya sürüklenme
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