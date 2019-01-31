GEMİKONAĞI’NDA AĞIR YARALAMA!

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ş.B. (E-23), Gemikonağı'nda Şht. Salahi Mehmet Sokak’ta çıkan tartışmada Hasan Yağmur’u tasarrufundaki kesici bir aletle dudağından ve yüzünün sol tarafından ağır şekilde yaraladı.



Hasan Yağmur kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinden sonra taburcu oldu.



Zanlı Ş.B. aranıyor.