GEMİKONAĞI'NDA HIRSIZLIK!

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinden dün sabah saatlerinde pencereden içeriye girerek hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “23.01.2020 tarihinde, 04:30 – 08:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “B Sport Lefke Nike” isimli iş yerinin penceresi hasar yapılmadan açılarak pencere içerisinde monteli bulunan betopan malzeme tekme vurulmak suretiyle kırıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden henüz değer tespiti yapılamayan muhtelif tür ve sayıda spor giysisi, 4 adet el çantası, 3 çift spor ayakkabı, 2 adet şapka, 25 çift çorap, 3 adet deodorant, 3 adet parfüm, 1 adet valiz, 3 adet kol saati bileklik ve yazar kasa içerisinde muhafaza edilen 1.980 TL nakit para çalındığı belirtildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.M.S.(E-21), A.T.A.R.H.A.R.(E-25) ve D.C.O.(E-26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. “