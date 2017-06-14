GEMİKONAĞINDA İLKOKULUN KAPATILACAĞI GEREKÇESİYLE EYLEM

Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılacağı gerekçesiyle bugün bölgede eylem yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okulun kapatılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Gemikonağı- Denizli Kalkındırma Derneği öncülüğünde yapılan ve Okul avlusunda düzenlenen eyleme bölgedeki sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğretmenler ve veliler de destek verdi…

Eylemde Gemikonağı- Denizli Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Toplum Merkezi Derneği adına Zafer Eratam ve Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade birer konuşma yaptı…

Konuşmalarda, Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmaması için tüm mücadelenin verileceği belirtildi…

Eylem sırasında, okul önündeki yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı…

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı söz konusu okulun kapatılacağı yönünde herhangi bir karar olmadığını açıkladı.

Söz konusu okulun kapatılacağının açıklanmadığı, bu nedenle eylemi gerekirecek bir durumun da doğmadığına vurgu yapıldı.