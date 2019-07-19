GEMİLER ZİYARETE AÇILIYOR

Gemiler bugün ziyarete açılıyor.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelecek olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, bugün 14.00-16.30; 20 Temmuz Cumartesi günü de 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.