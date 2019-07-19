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GEMİLER ZİYARETE AÇILIYOR

GEMİLER ZİYARETE AÇILIYOR

Gemiler bugün ziyarete açılıyor

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Gemiler bugün ziyarete açılıyor.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye gelecek olan Türk Deniz Kuvvetleri’nin TCG Gemlik Firkateyni, TCG İmbat Hücumbotu ve TCG GÜR Denizaltısı, bugün 14.00-16.30; 20 Temmuz Cumartesi günü de 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

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