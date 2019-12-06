GENÇ ADAM DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU!

Yeni Bakış'tan ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne Antik Liman’da, dün sabah saat 09:00 sularında Halil Karakız adlı 25 yaşındaki genç, mendirek üzerinde yürüdüğü sırada denize düşerek dalgalar arasında kayboldu. Şiddetli dalgalar nedeniyle gözden kaybolan genci kurtarmak amacıyla denize atlayan arkadaşı Arif Gökçek’in çabaları sonuç vermedi.

Girne Antik Liman’da, dün sabah saat 9:00 sularında Halil Karakız adlı 25 yaşındaki genç, mendirek üzerinde yürüdüğü sırada denize düşerek dalgalar arasında kayboldu.

Arkadaşı da arkasından atladı

Şiddetli dalgalar nedeniyle gözden kaybolan genci kurtarmak amacıyla arkadaşı Arif Gökçek de denize atladı. Bir süre sonra dalgalar Arif Gökçek’i sahile attı ve Gökçek vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Hava ve denizden aramalar sonuç vermedi

Bu arada, bölgedeki vatandaşların yardım çağrısının ardından Halil Karakız’ı arama ve kurtarma çalışmaları için Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan destek verdi.

Bir süre sonra Karakız’ı arama çalışmalarına Sivil Savunma ve Polis Özel Harekat Müdürlüğüne ait dalgıçlar da katıldı. Denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle çalışmalara bir süre sonra son verildi.