Genç kadın, cinsel ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini...

ABD'de yaşayan 31 yaşındaki Rebecca Lynn Phelps, cinsel ilişkiye girmeyi reddeden erkek arkadaşını dövdü. Sevgilisinden bir çocuğu olan genç kadın tutuklandı .

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Rebecca Lynn Phelps, şükran gününde erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmek isterken adamın cinsel organlarını kavradı. İlişkiyi reddeden sevgilisini ise dövdü.

Daha önce de aynı suçu işleyen kadını sevgilisi polise şikayet etti.

Şikayetin ardından Rebecca tutuklandı. Polis kayıtlarında Rebecca'nın aynı suçtan 14 ay önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yapılan incemelerde Phelps, 14 ay önce de sevgilisini hırpalayıp adamın sağ kolunu tırmalamış ve tırnak altında kurbanının derisi bulunmuştu.

Polisten yapılan açıklamada, Rebecca'nın erkek arkadaşı uyuduğu sırada odasına girdiği ve ardından cinsel ilişkiye girmek istediği fakat bu isteğin erkek arkadaşı tarafından geri çevrildiği ve bunun üzerine kadının, erkek arkadaşını dövmeye başladığı söylendi.

Phelps'in ismi verilmeyen sevgilisiyle aynı evi paylaştığı ve ikisinin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Mahkeme, Rebecca için koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı verdi.

Tutuklanan kadın 100 dolar kefaletle serbest bırakıldı.