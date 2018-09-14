GENÇ KIZ ARAÇTA SIKIŞTI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı. Kontrolsüzce ana yola giriş yapan Duygu Nur Özturna, otobüsün önünü tıkayınca kazaya neden oldu

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün saat 14:50 sularında meydana gelen trafik kazasında, Duygu Nur Özturna adlı 22 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Kaza, Duygu Nur Özturna’nın yönetimindeki PE 290 plakalı salon araç ile Türkmenköy istikametinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Dörtyol çemberine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Gazimağusa istikametinden, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Şebbebe Kavuş yönetimindeki TCF 302 plakalı otobüsün önünü tıkaması sunucu çarpışmalarıyla meydana geldi.

Savrulan araçta sıkıştı

Kaza sonucu kontrolsüz bir şekilde savrulan PE 290 plakalı araç önce bordür taşlarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaza sonucu araçta sıkışan PE 290 plakalı araç sürücüsü Duygu Nur Özturna, itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.