GENÇ KIZ CANINA KIYMAK İSTEDİ!

MHA'da yer alan habere göre; Gazimağusa Aşıklar Tepesi bölgesinde 24 yaşındaki G.B, nişanlısının kendisinden ayrılacağını öğrenmesinin ardından yaklaşık 12 metre yükseklikteki hendekten aracını uçuruma sürdü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Gazimağusa Aşıklar Tepesi bölgesinde meydana geldi. HD 144 plakalı aracı ile hendek bölgesindeki boş bir araziye gelen G.B, nişanlısının kendisinden ayrılacağını öğrenmesinin ardından, canına kıyma maksadıyla aracıyla birlikte yaklaşık 12 metre yükseklikteki hendekten aracını uçuruma sürdü.

Bölgedeki görgü tanığı ifadelerine göre genç kız G.B’nin, aracını ilk önce hendeğe doğru sürdüğünü fakat ardından vazgeçip tekrar geri gittiğini ve bir süre bekledikten sonra aniden gaza basıp yaklaşık 12 metre yükseklikten aşağı uçtuğunu dile getirdi. Görgü tanığı, olayın kazadan daha çok bir intihar girişimi olduğunu ifade etti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.B’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı halde araç içerisinden çıkarılan genç kız, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.