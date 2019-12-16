GENÇ KIZ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
Şüpheli ölüm!
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Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşayan ve üniversite öğrencisi olduğun tahmin edilen 21 yaşındaki genç kız, evinin yatak odasında ölü bulundu.
Evin yatak odasında, ısınmak için tencere içerisinde kömür yaktığı belirlenen, 21 yaşındaki yabancı uyruklu kadının, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.
21 yaşındaki genç kadının cesedi, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm sebebi, polis tarafından yapılacak soruşturmanın ardından belirlenecek.
Etiketler : Lefkoşa, Küçük Kaymaklı, genç kız, ölü bulunma
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